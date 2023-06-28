В Краматорске уничтожено логово командиров "самой мощной бригады ВСУ" из Мариуполя

Российские военные поразили в ДНР пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), которую называли "самой мощной". Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Краматорске ДНР поражён пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Предтечено и Весёлое ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населённого пункта Новопавловка ДДНР уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ", — перечислил офицер.