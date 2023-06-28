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Опубликовано 28 июня 2023, 11:34
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В Краматорске уничтожено логово командиров "самой мощной бригады ВСУ" из Мариуполя

Уничтожен пункт дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ

Российские военные поразили в ДНР пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), которую называли "самой мощной". Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Краматорске ДНР поражён пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Предтечено и Весёлое ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населённого пункта Новопавловка ДДНР уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ", — перечислил офицер.

К слову, именно эта "самая мощная бригада ВСУ" капитулировала в Мариуполе в апреле. Это подразделение обороняло Металлургический комбинат имени Ильича. Российские сапёры в марте завершили разминирование на территории предприятия. Сам Мариуполь планируется полностью восстановить в течение трёх лет.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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