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12 июня, 07:16

Мэр Мариуполя Моргун: Город планируется восстановить в течение трёх лет

Мариуполь планируется полностью восстановить в течение трёх лет. Об этом заявил мэр города Олег Моргун.

"Этот год будет ударный… Я думаю, что в течение трёх лет мы закроем [тему] восстановления города", — приводит его слова ТАСС.

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По словам главы Мариуполя, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся уже на 1,8 тысячи объектов (жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры). Моргун добавил, что к федеральной программе восстановления города подключены уже 16 российских регионов. Всего в работе по строительству задействовано 25 тысяч сотрудников.

Ранее Лайф писал, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, работы уже ведутся. А министр транспорта Виталий Савельев рассказал, когда откроется аэропорт города.

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ТАСС / Иван Ноябрев

Иван Косицын
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