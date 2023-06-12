Мэр Мариуполя Моргун: Город планируется восстановить в течение трёх лет
Мариуполь планируется полностью восстановить в течение трёх лет. Об этом заявил мэр города Олег Моргун.
"Этот год будет ударный… Я думаю, что в течение трёх лет мы закроем [тему] восстановления города", — приводит его слова ТАСС.
По словам главы Мариуполя, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся уже на 1,8 тысячи объектов (жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры). Моргун добавил, что к федеральной программе восстановления города подключены уже 16 российских регионов. Всего в работе по строительству задействовано 25 тысяч сотрудников.
Ранее Лайф писал, что разминировать территорию "Азовстали" в Мариуполе планируется к лету 2024 года. Как указал врио главы ДНР Денис Пушилин, работы уже ведутся. А министр транспорта Виталий Савельев рассказал, когда откроется аэропорт города.
ТАСС / Иван Ноябрев