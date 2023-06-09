Минтранс ДНР: В 2023 году в Мариуполе построят около 70 километров дорог

В Министерстве транспорта ДНР сообщили, что ещё около 70 километров дорог в Мариуполе построят к концу текущего года. Общий объём восстановительных работ на дорожной сети в 2023 году составляет примерно 370 километров.

"В 2023 году в Республике запланирован капитальный ремонт порядка 370 км участков региональных дорог, в том числе 254,2 км дорог общего пользования, 44,9 км дорог в направлении к пунктам пропуска, 69,8 км улично-дорожной сети г. Мариуполя. На сегодня выполнено уже более 40% объёмов работ", — пояснили в пресс-службе.