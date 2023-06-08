На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

На Крымском мосту восстановили движение, перекрытое ранее из-за антитеррористических учений. Об этом сообщили в пресс-службе эксплуатирующей организации Упрдор "Тамань".

Ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил о готовности Крымского моста к нагрузкам летнего турпотока. По его словам, процедура досмотра полностью отлажена, в связи с чем рисков возникновения очередей нет.