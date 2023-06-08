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8 июня, 06:51

На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

Упрдор "Тамань": На Крымском мосту восстановили движение после учений

<p>Вид на Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Вид на Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

На Крымском мосту восстановили движение, перекрытое ранее из-за антитеррористических учений. Об этом сообщили в пресс-службе эксплуатирующей организации Упрдор "Тамань".

"Крымский мост открыт, движение осуществляется в штатном режиме", — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал о закрытии моста из-за учений. Они продлились полчаса.

Ж/д пути Крымского моста приведут в нормативное состояние до 1 июля

Ж/д пути Крымского моста приведут в нормативное состояние до 1 июля

Ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил о готовности Крымского моста к нагрузкам летнего турпотока. По его словам, процедура досмотра полностью отлажена, в связи с чем рисков возникновения очередей нет.

Никита Никонов
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