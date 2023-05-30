Аксёнов рассказал, справится ли Крымский мост с потоком туристов летом

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о готовности Крымского моста к транспортной нагрузке во время летнего туристического потока. По его словам, процедура досмотра полностью отлажена, в связи с чем рисков возникновения очередей нет.

"Профильные ведомства продолжают работать над обеспечением требуемой пропускной способности моста. В самый пик сезона по нему может проезжать до 30 тысяч машин", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

В настоящее время в среднем в обоих направлениях по Крымскому мосту проезжает до семи тысяч машин в сутки. Как указал глава полуострова, время ожидания при выезде из региона составляет около 15 минут, со стороны Краснодарского края — до 25 минут.