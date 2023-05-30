Регион

Уведомления отключены

30 мая, 10:02

Аксёнов рассказал, справится ли Крымский мост с потоком туристов летом

Аксёнов заявил о готовности Крымского моста к нагрузкам летнего турпотока

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о готовности Крымского моста к транспортной нагрузке во время летнего туристического потока. По его словам, процедура досмотра полностью отлажена, в связи с чем рисков возникновения очередей нет.

"Профильные ведомства продолжают работать над обеспечением требуемой пропускной способности моста. В самый пик сезона по нему может проезжать до 30 тысяч машин", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

В настоящее время в среднем в обоих направлениях по Крымскому мосту проезжает до семи тысяч машин в сутки. Как указал глава полуострова, время ожидания при выезде из региона составляет около 15 минут, со стороны Краснодарского края — до 25 минут.

"Можно смело приезжать!": Депутат ГД от Крыма заверил россиян, что отдых на полуострове безопасен

"Можно смело приезжать!": Депутат ГД от Крыма заверил россиян, что отдых на полуострове безопасен

Ранее сообщалось, что в Крыму построят огромный круглогодичный курортный комплекс. "Алеан коллекшн" с более чем 20 ресторанами, кафе и барами, развлекательными и рекреационными объектами планируется возвести в городе Саки.

Обложка ©

Telegram / Аксёнов Z 82

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Региональные власти
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров