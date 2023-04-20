Депутат ГД от Крыма заверил россиян, что отдых на полуострове безопасен
Депутат Ивлев: Крым надёжно укреплён на земле, в воздухе, на воде и под ней
Крым по-прежнему остаётся открыт для туристов, как и до начала СВО. Тем не менее в регионе всё ещё введён режим повышенной готовности, из-за чего многие путешественники пока раздумывают, приезжать ли на полуостров грядущим летом. Однако депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с Лайфом подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. По его словам, регион защищён как на земле, в воздухе, так и на воде и даже под ней. Поэтому всем сомневающимся парламентарий предложил смело начинать собирать чемоданы.
Депутат Ивлев заверил россиян в безопасности отдыха в Крыму. Видео © LIFE
"В Крыму обстановка спокойная, в магазинах полно продуктов, в банкоматах — денег. Крым очень надёжно укреплён на земле, в воздухе, на воде и под водой. Поэтому можно смело приезжать в Крым и отдыхать, я сам туда 7 мая поеду", — отметил депутат.
Что касается ценников на продукты и санаторно-курортные услуги, то, по словам Ивлева, особого скачка он не заметил.
Ранее сообщалось, что в Крыму построят огромный круглогодичный курортный комплекс. "Алеан коллекшн" с более чем 20 ресторанами, кафе и барами, развлекательными и рекреационными объектами планируется построить в городе Саки.
Pixabay