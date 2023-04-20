Крым по-прежнему остаётся открыт для туристов, как и до начала СВО. Тем не менее в регионе всё ещё введён режим повышенной готовности, из-за чего многие путешественники пока раздумывают, приезжать ли на полуостров грядущим летом. Однако депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с Лайфом подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. По его словам, регион защищён как на земле, в воздухе, так и на воде и даже под ней. Поэтому всем сомневающимся парламентарий предложил смело начинать собирать чемоданы.