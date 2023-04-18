КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 20:45

Лавров назвал демагогией заявления Киева о планах вернуть Крым

Лавров: Заявления Украины о возврате Крыма демагогичны

Заявления властей Украины о том, что они намерены вернуть Крым под свой контроль, демагогичны. Такую оценку соответствующим высказываниям представителей Киева дал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу.

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В Крыму предложили "оптимальный вариант" завершения конфликта на Украине

В Крыму предложили "оптимальный вариант" завершения конфликта на Украине

Ранее Лайф писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Чёрное море в "море НАТО" и демилитаризировать его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Чёрное море является общим, оно никогда не станет внутренними водами НАТО.

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Андрей Григорьев
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