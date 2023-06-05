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Опубликовано 5 июня 2023, 14:27

Ж/д пути Крымского моста приведут в нормативное состояние до 1 июля

Железнодорожные пути Крымского моста планируется полностью привести в нормативное состояние до 1 июля, об этом министр транспорта Виталий Савельев доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"Сейчас — до 1 июля — мы завершим, приведём в нормативное состояние первый путь, который до этого находился в работе. Они оба рабочие, но мы до нормативного состояния должны его довести", — отметил Савельев в ходе встречи с главой государства.

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А 5 мая на Крымском мосту досрочно запустили движение по второму железнодорожному пути, работы были завершены с опережением графика. Вице-премьер Марат Хуснуллин публиковал фото с места.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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