Эксперт объяснил, для чего Киев сочиняет сказки про "треснувший" Крымский мост

Украинские вбросы про "треснутые опоры" Крымского моста распространяются с целью создания панических настроений, а также срыва туристического сезона: киевский режим давит на население информационно, осознавая способность России решать сложные задачи. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Норат Аджамян.

"Пожалуй, уже всем ясно, какую особую роль информационно-психологическим операциям отводят власти Украины. Им важно постоянно нагнетать ситуацию в самых разных сферах, будоражить российское общество, выдумывая те или иные вбросы. Сейчас украинские СМИ пишут о трещинах на Крамском мосту, очевидно, пытаясь посеять панику, смысл которой в том, что передвигаться по мосту опасно. В Росавтодоре уже дали развёрнутое пояснение по поводу этого вброса, сообщив, что стойки опор Крымского моста имеют целостное покрытие без трещин и разрушений", — заявил Аджамян.

Подобная дезинформация имеет несколько целей. В первую очередь это стремление создать общее негативное информационное давление с целью формирования панических настроений у россиян, особенно у жителей Крыма. В рамках нынешнего конфликта эта цель имеет особое, стратегическое значение, подчеркнул политолог. Вторая задача ЦИПСО — сорвать туристический сезон на полуострове.

"Очевидно, что из-за всей нынешней ситуации крымские курорты и так вряд ли побьют рекорды прошлого по посещаемости, однако украинской власти нужно по максимуму нанести удар по одному из главных секторов экономики Крыма — туристическому. Поэтому следует и дальше ожидать подобные слухи и провокации, однако ни в коем случае не поддаваться панике", — сказал эксперт.

Строительство Крымского моста всегда было больной темой для украинской пропаганды. Сначала они утверждали, что мост не удастся построить, а открытие такого стратегически важного инфраструктурного объекта доказало способность России решать сложные задачи.

"Мост, новый терминал аэропорта в Симферополе, трасса "Таврида" и иные инфраструктурные проекты — лучшее доказательство тому, что Крым в составе России начал развиваться, и это при условии различных санкций. Всё это в совокупности не даёт покоя украинской власти, поэтому они и вынуждены распространять различные панические слухи, создавая атмосферу тревожности на полуострове и бесперспективности его развития. Но Россия на деле подтверждает иное при всех сложных внешних факторах", — заключил собеседник.