Глава СБУ подтвердил причастность ведомства к теракту на Крымском мосту
Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил причастность ведомства к теракту на Крымском мосту. В беседе с украинским журналистом Дмитрием Комаровым он сообщил, что мост был "логистическим путем", который нужно было "перерезать".
"В соответствии с нормами нашего законодательства и международного, и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись", — заявил Малюк, отвечая на вопрос о причастности СБУ к диверсии.
Какие именно меры осуществлялись ведомством, Малюк не уточнил. Других деталей он также не привёл.
Напомним, теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент России заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Глава СК РФ отмечал, что следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Срок следствия по делу продлили до 8 июня.
t.me / Марат Хуснуллин