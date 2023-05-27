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26 мая, 22:38

Глава СБУ подтвердил причастность ведомства к теракту на Крымском мосту

Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил причастность ведомства к теракту на Крымском мосту. В беседе с украинским журналистом Дмитрием Комаровым он сообщил, что мост был "логистическим путем", который нужно было "перерезать".

"В соответствии с нормами нашего законодательства и международного, и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись", — заявил Малюк, отвечая на вопрос о причастности СБУ к диверсии.

Какие именно меры осуществлялись ведомством, Малюк не уточнил. Других деталей он также не привёл.

На Крымском мосту завершили монтаж первого пролёта железнодорожной части

На Крымском мосту завершили монтаж первого пролёта железнодорожной части

Напомним, теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент России заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Глава СК РФ отмечал, что следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Срок следствия по делу продлили до 8 июня.

Обложка ©

t.me / Марат Хуснуллин

Оксана Попова

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