Глава СБУ подтвердил причастность ведомства к теракту на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил причастность ведомства к теракту на Крымском мосту. В беседе с украинским журналистом Дмитрием Комаровым он сообщил, что мост был "логистическим путем", который нужно было "перерезать".

"В соответствии с нормами нашего законодательства и международного, и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись", — заявил Малюк, отвечая на вопрос о причастности СБУ к диверсии.