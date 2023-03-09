На Крымском мосту завершили монтаж первого пролёта железнодорожной части

Строители завершили монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста, который весит 200 тонн и был доставлен к месту строительства на двух баржах. Об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.





"После открытия автомобильной части Крымского моста работы на нём продолжаются. Сегодня завершён монтаж первого пролёта железнодорожной части. Строителям осталось заменить ещё один повреждённый пролёт. Рассчитываем уложиться до конца апреля", — отметил Хуснуллин.

После этого, по словам Хуснуллина, строители перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути и монтажу инженерных систем и освещения. Всего на объекте трудится 260 человек и 29 единиц техники.