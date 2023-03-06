Расследование взрыва на Крымском мосту продлили до лета
Срок следствия по делу о теракте на Крымском мосту продлили до 8 июня
Срок следствия по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года продлён до 8 июня. Об этом сообщил следователь в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела.
"Срок следствия продлён до 8 июня, необходимо завершить ещё 40 судебных экспертиз, получить ответы на запросы", — сказал правоохранитель.
Напомним, что теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в феврале отмечал, что следователи подтвердили причастность Киева к теракту.
ТАСС / AP