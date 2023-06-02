В Сети разоблачили фейк о новом "прорыве" диверсантов в Белгородской области
В Белгородской области назвали фейком информацию о новом прорыве украинской ДРГ
Информация о новой попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородской области является фейком. Об этом пишет телеграм-канал "Война с фейками. Белгород".
По его данным, сообщения об очередной "атаке" украинских диверсантов якобы распространяет организация "Волонтёрская помощь в кризисных ситуациях". При этом номер абонента, с которого приходят СМС, начинается с кода +62, который числится на телефонах Индонезии. В России же все номера начинаются с +7, а рассылкой в случае объявления эвакуации или с целью иных официальных объявлений занимается МЧС. Кроме того, информацию о нападении вражеских групп на регион не сообщал ни один из официальных источников: ни губернатор, ни оперативный штаб региона, ни Минобороны.
"После вчерашнего богатого на фейки дня Белгородская область и её жители продолжают подвергаться информационным атакам со стороны ЦИПсО. Будьте внимательны и читайте проверенные и достоверные источники", — отметили в телеграм-канале.
С начала специальной военной операции Белгородскую область атаковали не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков. Последний раз ДРГ прорвалась в регион 22 мая. Российским военным удалось ликвидировать более 70 бойцов и захватить трофейную бронетехнику американского производства. К сожалению, в результате атаки ДРГ погиб один мирный житель, более десяти граждан получили ранения.
Getty Images / Vincenzo Circosta