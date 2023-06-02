В Сети разоблачили фейк о новом "прорыве" диверсантов в Белгородской области

По его данным, сообщения об очередной "атаке" украинских диверсантов якобы распространяет организация "Волонтёрская помощь в кризисных ситуациях". При этом номер абонента, с которого приходят СМС, начинается с кода +62, который числится на телефонах Индонезии. В России же все номера начинаются с +7, а рассылкой в случае объявления эвакуации или с целью иных официальных объявлений занимается МЧС. Кроме того, информацию о нападении вражеских групп на регион не сообщал ни один из официальных источников: ни губернатор, ни оперативный штаб региона, ни Минобороны.