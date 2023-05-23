До 12 человек увеличилось число пострадавших в Белгородской области

Двенадцать мирных жителей пострадали в Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне зашла группа украинских диверсантов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков, анализируя итоги вчерашних событий.

Многие населённые пункты оказались под миномётным и артиллерийским обстрелом, по жилым домам работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров.