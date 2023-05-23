До 12 человек увеличилось число пострадавших в Белгородской области
Губернатор Гладков: 12 жителей Белгородской области пострадали при вчерашних обстрелах
Двенадцать мирных жителей пострадали в Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне зашла группа украинских диверсантов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков, анализируя итоги вчерашних событий.
Многие населённые пункты оказались под миномётным и артиллерийским обстрелом, по жилым домам работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров.
"В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трёх машинах", — проинформировал губернатор.
Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин был осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взяты в плен. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.
ТАСС / Валентин Спринчак