ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 09:22
4286

До 12 человек увеличилось число пострадавших в Белгородской области

Губернатор Гладков: 12 жителей Белгородской области пострадали при вчерашних обстрелах

Двенадцать мирных жителей пострадали в Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне зашла группа украинских диверсантов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков, анализируя итоги вчерашних событий.

Многие населённые пункты оказались под миномётным и артиллерийским обстрелом, по жилым домам работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров.

"В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трёх машинах", — проинформировал губернатор.

Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область
Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область

Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин был осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взяты в плен. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar