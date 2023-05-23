СК РФ возбудил дело после атаки украинских диверсантов на Белгородскую область

После нападения украинских диверсантов на населённые пункты Белгородской области Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества, незаконном обороте оружия.

"По данным следствия, 22 мая 2023 года представители украинских вооружённых формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись миномётному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц", — говорится в сообщении СК.