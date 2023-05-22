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Опубликовано 22 мая 2023, 18:10
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Солист группы "Молот Гитлера" оказался участником атаки на Белгородскую область, теперь он в розыске

МВД объявило в розыск одного из участников атаки на Белгородскую область

Националист Алексей Лёвкин. Фото © VK / Донбасс Сирия

Националист Алексей Лёвкин. Фото © VK / Донбасс Сирия

Националист Алексей Лёвкин, прорвавшийся в составе украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области, объявлен в розыск, следует из базы МВД России. Он солист неонацистской блэк-метал-группы "М8Л8ТХ" (расшифровывается как "Молот Гитлера") и член нацбата "Азов"*.

"Лёвкин Алексей Сергеевич, 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — гласит база без указания статьи.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Лёвкин в составе украинской ДРГ сегодня атаковал Белгородскую область. Сейчас его судьба неизвестна, сказал собеседник агентства.

Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области
Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области

Как уже сообщал Лайф, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. По последним данным, в Белгородской области могли ликвидировать 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взять в плен.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Андрей Бражников
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