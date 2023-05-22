Солист группы "Молот Гитлера" оказался участником атаки на Белгородскую область, теперь он в розыске

Националист Алексей Лёвкин, прорвавшийся в составе украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области, объявлен в розыск, следует из базы МВД России. Он солист неонацистской блэк-метал-группы "М8Л8ТХ" (расшифровывается как "Молот Гитлера") и член нацбата "Азов"*.

"Лёвкин Алексей Сергеевич, 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — гласит база без указания статьи.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Лёвкин в составе украинской ДРГ сегодня атаковал Белгородскую область. Сейчас его судьба неизвестна, сказал собеседник агентства.