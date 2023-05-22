SHOT сообщает о гибели 39 диверсантов в боях в Белгородской области
В результате боёв в Грайворонском районе Белгородской области убито 39 диверсантов и ещё несколько человек взято в плен. Об этом со ссылкой на источники сообщает SHOT. Официального подтверждения этой информации пока нет, подробности последуют.
Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР.