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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 15:57
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SHOT сообщает о гибели 39 диверсантов в боях в Белгородской области

В результате боёв в Грайворонском районе Белгородской области убито 39 диверсантов и ещё несколько человек взято в плен. Об этом со ссылкой на источники сообщает SHOT. Официального подтверждения этой информации пока нет, подробности последуют.

Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области
Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области

Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР.

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Vk / Минобороны России

Алексей Берковиц
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