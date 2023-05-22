Путину доложили о боях с украинскими диверсантами в Белгородской области
Песков: Путину доложено о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
Президенту России Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведётся работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и их уничтожению. Сил и средств на месте достаточно, сообщили в Кремле.
"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — Верховному главнокомандующему — о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", — проинформировал Песков.
Напомним, что ранее Лайф сообщал о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу с Белгородской областью у деревни Дроновки. Позже информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что Белгородская область подвергается "массированной информационной атаке" со стороны Украины и в связи с инцидентом в Сети муссируется масса фейков. Позже Гладков сообщил о ранении двух жителей села Глотово Грайворонского округа. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов. Кроме того, группе диверсантов, по последним данным, всё-таки удалось зайти на территорию Белгородской области. Идёт бой, противник несёт потери.