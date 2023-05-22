Путину доложили о боях с украинскими диверсантами в Белгородской области

Президенту России Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ведётся работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и их уничтожению. Сил и средств на месте достаточно, сообщили в Кремле.