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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 12:31
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Путину доложили о боях с украинскими диверсантами в Белгородской области

Песков: Путину доложено о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Президенту России Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ведётся работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и их уничтожению. Сил и средств на месте достаточно, сообщили в Кремле.

"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — Верховному главнокомандующему — о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", — проинформировал Песков.

Прорвавшаяся в Белгородскую область украинская ДРГ несёт потери
Прорвавшаяся в Белгородскую область украинская ДРГ несёт потери

Напомним, что ранее Лайф сообщал о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу с Белгородской областью у деревни Дроновки. Позже информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что Белгородская область подвергается "массированной информационной атаке" со стороны Украины и в связи с инцидентом в Сети муссируется масса фейков. Позже Гладков сообщил о ранении двух жителей села Глотово Грайворонского округа. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов. Кроме того, группе диверсантов, по последним данным, всё-таки удалось зайти на территорию Белгородской области. Идёт бой, противник несёт потери.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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