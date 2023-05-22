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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 09:42
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Губернатор Белгородской области заявил о массированной информационной атаке Украины

Гладков: Белгородская область подвергается "массированной информационной атаке"

На фоне новостей о боях пограничников с ВСУ белгородские паблики сообщают о наплыве ЦИПсО-комментаторов (Центр информационно-психологических спецопераций Украины). Как пишет SHOT, пользователи представляются местными жителями и рассказывают истории о том, что российские силовики якобы отступают.

Все эти сообщения, как и слухи об эвакуации, не соответствуют действительности. По данным канала, пограничники прямо сейчас дают бой украинским диверсантам. Наибольшая активность фиксируется у деревни Дроновка. Сообщение об информационной атаке на региональные соцсети подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, таким образом украинская сторона пытается вызвать панику в обществе.

"Идёт информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике на фоне массированного обстрела Грайворонского района. Ещё раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых. Вижу, идёт массированное распространение информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа — это враньё", — сказал Гладков.

Как писал Лайф, и украинская, и российская стороны в ходе столкновения у границы привлекли военную технику, очевидцы сообщают о кружащих над местом беспилотниках, слышны звуки работы ПВО.

Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем
Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем
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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Максим Плетнёв
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