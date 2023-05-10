Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем

Группа украинских диверсантов атаковала российских пограничников в Курской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

По его словам, бой завязался недалеко от приграничного посёлка Тёткино при попытке прорыва ДРГ на территорию России. Пограничники встретили диверсантов боем. После перестрелки украинская ДРГ обратилась в бегство. Пострадавших в результате провальной атаки нет.