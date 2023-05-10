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10 мая, 09:20

Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем

Украинская ДРГ попыталась с боем прорваться в Курскую область

Группа украинских диверсантов атаковала российских пограничников в Курской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

По его словам, бой завязался недалеко от приграничного посёлка Тёткино при попытке прорыва ДРГ на территорию России. Пограничники встретили диверсантов боем. После перестрелки украинская ДРГ обратилась в бегство. Пострадавших в результате провальной атаки нет.

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Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области. Диверсанты хотели атаковать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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Getty Images / John Moore

Татьяна Миссуми
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