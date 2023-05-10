"Список на казнь" со множеством имён нашли у схваченного ФСБ засланца украинской разведки

Задержанный сотрудниками ФСБ за попытку убить начальника полиции села Кирилловка в Запорожской области Юрия Балабина имел целый список лиц, с которыми собирался расправиться, хотя прибыл в регион с украинской территории под видом мирного жителя. Об этом рассказал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать", — уточнил Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

Как добавил глава движения, злоумышленник уже сознался, что был завербован украинской разведкой, от неё он и получил сведения о спрятанных компонентах взрывчатки в Запорожской области, целью предполагаемой диверсии была раскачка ситуации и запугивание мирных жителей.