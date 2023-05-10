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10 мая, 07:11

В Запорожье задержали украинского диверсанта, готовившего теракты

В Запорожье предотвратили покушение на начальника отдела полиции Кирилловки

В Запорожской области предотвращено покушение на начальника отдела полиции посёлка городского типа Кирилловка. Об этом сообщили в региональном УФСБ РФ.

Задержание диверсанта, готовившего убийство начальника отдела полиции Кирилловки Юрия Балабина. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"УФСБ России по Запорожской области и УФСБ России по ФСВНГ (Росгвардии. — Прим. Лайфа) России предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области", — сообщили в ведомстве.

Жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции Кирилловки Юрий Балабин, добавили в УФСБ. Также там сообщили, что задержанный — 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. При задержании он оказал вооружённое сопротивление, но сотрудники спецназа ФСБ смогли его обезоружить.

ФСБ предотвратила теракт украинской разведки против руководства Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила теракт украинской разведки против руководства Запорожской АЭС

Ранее в Подмосковье задержали пятерых диверсантов, планировавших подкопаться к воинской части и устроить теракт. Одному из них 15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", теперь злоумышленникам грозит от десяти лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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