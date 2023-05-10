В Запорожье задержали украинского диверсанта, готовившего теракты
В Запорожье предотвратили покушение на начальника отдела полиции Кирилловки
В Запорожской области предотвращено покушение на начальника отдела полиции посёлка городского типа Кирилловка. Об этом сообщили в региональном УФСБ РФ.
Задержание диверсанта, готовившего убийство начальника отдела полиции Кирилловки Юрия Балабина. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"УФСБ России по Запорожской области и УФСБ России по ФСВНГ (Росгвардии. — Прим. Лайфа) России предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области", — сообщили в ведомстве.
Жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции Кирилловки Юрий Балабин, добавили в УФСБ. Также там сообщили, что задержанный — 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. При задержании он оказал вооружённое сопротивление, но сотрудники спецназа ФСБ смогли его обезоружить.
Ранее в Подмосковье задержали пятерых диверсантов, планировавших подкопаться к воинской части и устроить теракт. Одному из них 15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", теперь злоумышленникам грозит от десяти лет лишения свободы.
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