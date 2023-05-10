В Запорожье задержали украинского диверсанта, готовившего теракты

В Запорожской области предотвращено покушение на начальника отдела полиции посёлка городского типа Кирилловка. Об этом сообщили в региональном УФСБ РФ.

Задержание диверсанта, готовившего убийство начальника отдела полиции Кирилловки Юрия Балабина. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"УФСБ России по Запорожской области и УФСБ России по ФСВНГ (Росгвардии. — Прим. Лайфа) России предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области", — сообщили в ведомстве.

Жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции Кирилловки Юрий Балабин, добавили в УФСБ. Также там сообщили, что задержанный — 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. При задержании он оказал вооружённое сопротивление, но сотрудники спецназа ФСБ смогли его обезоружить.