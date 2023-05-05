ФСБ предотвратила теракт украинской разведки против руководства Запорожской АЭС
ФСБ предотвратила теракт, который агенты Главного управления разведки Минобороны Украины готовили против одного из руководителей Запорожской АЭС. Арестованы двое диверсантов, возбуждено уголовное дело.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. В результате проведённых мероприятий на этапе подготовки пресечён террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС", — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, деятельность диверсантов Киев координировал как напрямую, так и через посредницу в Финляндии. У подозреваемых изъяли взрывное устройство, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
А 3 мая ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только главу региона Сергея Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Среди задержанных — шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Болгарии.
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