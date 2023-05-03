Задержанный за подготовку терактов в Крыму признался, что согласился на дело "по дурости"

ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины, причастного к подготовке покушения на главу Крыма и взрывов на объектах транспортной инфраструктуры. Сергей Войнаровский признался, что согласился помочь другому диверсанту "по дурости". Видео публикует телеканал "Звезда".

Допрос причастного к подготовке покушения на главу Крыма и терактам. Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"

"Он мне сказал, можешь установить на свою машину регистратор, просто постоять в одном месте, надо понаблюдать, какие машины там передвигаются. Я на тот момент не понимал, о чём речь идёт. Ну, я и согласился по дурости", — заявил Войнаровский.

По его словам, дальше член законспирированной агентурной группы ГУР Виктор Подвальный вместе с ним приехал на место и показал, как лучше поставить авто. В итоге регистратор снимал проезжавшие мимо машины несколько часов, после чего он забрал запись. К слову, дома у Войнаровского были обнаружены элементы для изготовления СВУ, которые он предусмотрительно прятал в пачках из-под кофе.

Также стало известно, что суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, задержанных при подготовке серии терактов и покушений на высших должностных лиц республики, в том числе главу полуострова Сергея Аксёнова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

"Все семеро заключены под стражу Киевским районным судом Симферополя на два месяца", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.