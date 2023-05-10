Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 06:52
5337

В Подмосковье задержаны диверсанты, планировавшие подкопаться к воинской части и устроить теракт

Задержаны пять человек, планировавшие устроить взрыв в воинской части в Балашихе

Пять диверсантов в возрасте от 15 до 21 года задержаны за попытку взорвать технику в воинской части в Балашихе. Об этом сообщает SHOT.

Как отмечает телеграм-канал, подозреваемые списались в соцсетях и вместе разработали план теракта. По данным следствия, компания собиралась сделать подкоп на территории части в Подмосковье, чтобы потом поджечь и взорвать технику. Предварительно, они не раз проводили разведку местности, готовили план путей обхода, а также заранее привезли инструменты для подкопа.

Однако в планы диверсантов вмешались силовики. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", теперь злоумышленникам грозит от десяти лет лишения свободы.

Диверсия совершена на железной дороге в Саратовской области

Диверсия совершена на железной дороге в Саратовской области

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Челябинской области. По данным СМИ, задержанные действовали по заказу украинских спецслужб за деньги.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров