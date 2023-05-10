В Подмосковье задержаны диверсанты, планировавшие подкопаться к воинской части и устроить теракт

Пять диверсантов в возрасте от 15 до 21 года задержаны за попытку взорвать технику в воинской части в Балашихе. Об этом сообщает SHOT.

Как отмечает телеграм-канал, подозреваемые списались в соцсетях и вместе разработали план теракта. По данным следствия, компания собиралась сделать подкоп на территории части в Подмосковье, чтобы потом поджечь и взорвать технику. Предварительно, они не раз проводили разведку местности, готовили план путей обхода, а также заранее привезли инструменты для подкопа.

Однако в планы диверсантов вмешались силовики. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", теперь злоумышленникам грозит от десяти лет лишения свободы.