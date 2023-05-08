ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Челябинской области

В Челябинской области спецслужбы предотвратили очередную попытку диверсии на участке железной дороги, задержаны трое злоумышленников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ по региону.

"Мы подтверждаем факт задержания граждан", — сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о задержании троих диверсантов, причастных к инциденту на участке Южно-Уральской железной дороги.

По данным Ura.ru, задержанные проживали в Магнитогорске и действовали по заказу украинских спецслужб за материальное вознаграждение. Злоумышленникам грозят статья о диверсии, а также пожизненный срок.