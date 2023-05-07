ФСБ пресекла атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области

В Ивановской области спецслужбы пресекли атаку начинённых взрывчаткой украинских дронов на аэродром Северный. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

"ФСБ совместно с МВД РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начинённых взрывчаткой", — указали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там также добавили, что диверсанты были намерены атаковать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В России была выявлена диверсионная группа, которую координировали украинские спецслужбы. Самодельные бомбы планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолёте "Аэропракт А-32" из Черниговской области. За полётом следили, пилота и членов диверсионно-разведывательной группы задержали после посадки в Тульской области. Их сообщников ищут.