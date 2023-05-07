ФСБ пресекла атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области
В Ивановской области спецслужбы пресекли атаку начинённых взрывчаткой украинских дронов на аэродром Северный. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
"ФСБ совместно с МВД РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начинённых взрывчаткой", — указали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Там также добавили, что диверсанты были намерены атаковать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
В России была выявлена диверсионная группа, которую координировали украинские спецслужбы. Самодельные бомбы планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолёте "Аэропракт А-32" из Черниговской области. За полётом следили, пилота и членов диверсионно-разведывательной группы задержали после посадки в Тульской области. Их сообщников ищут.
Напомним, похожий случай произошёл в Белоруссии, в конце февраля – начале марта. Тогда в местных СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт А-50 ВКС России, который называют "летающим радаром". Однако позже Минобороны республики и белорусское телевидение показали кадры с исправным воздушным судном. Через некоторое время появилось видео допроса подозреваемого в диверсии на аэродроме. Он признался, что работал на СБУ.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ