Без жертв и разрушений: Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась

Попытки ВСУ ночью атаковать Крым беспилотниками были пресечены. Об этом сообщил в своём телеграм-канале советник главы полуострова Олег Крючков.

"Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены", — написал он в посте.

Крючков добавил, что на полуострове после отражённой атаки жертв и разрушений нет.