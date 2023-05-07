Без жертв и разрушений: Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась
Крючков: Ночные попытки атаки БПЛА в Крыму пресечены
Попытки ВСУ ночью атаковать Крым беспилотниками были пресечены. Об этом сообщил в своём телеграм-канале советник главы полуострова Олег Крючков.
"Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены", — написал он в посте.
Крючков добавил, что на полуострове после отражённой атаки жертв и разрушений нет.
Напомним, сегодня утром глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО и РЭБ отразили атаку более десяти украинских дронов на регион. Под угрозой был также и Крым.
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