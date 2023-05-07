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7 мая, 07:06

Без жертв и разрушений: Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась

Крючков: Ночные попытки атаки БПЛА в Крыму пресечены

Попытки ВСУ ночью атаковать Крым беспилотниками были пресечены. Об этом сообщил в своём телеграм-канале советник главы полуострова Олег Крючков.

"Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены", — написал он в посте.

Крючков добавил, что на полуострове после отражённой атаки жертв и разрушений нет.

Более десяти украинских дронов пытались ночью атаковать Крым и Севастополь

Более десяти украинских дронов пытались ночью атаковать Крым и Севастополь

Напомним, сегодня утром глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО и РЭБ отразили атаку более десяти украинских дронов на регион. Под угрозой был также и Крым.

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Pixabay

Светлана Оперук
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