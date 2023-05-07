Более десяти украинских дронов пытались ночью атаковать Крым и Севастополь

В Севастополе силы противовоздушной обороны и средства систем радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, дроны также пытались атаковать и Крым.

"Первый БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе пяти километров, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе Херсонеса, третий — над морем со стороны Северного мола", — написал он в телеграм-канале.