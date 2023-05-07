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7 мая, 03:13

Более десяти украинских дронов пытались ночью атаковать Крым и Севастополь

Развожаев: ПВО и РЭБ отразили атаку более десяти украинских дронов на Севастополь

В Севастополе силы противовоздушной обороны и средства систем радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, дроны также пытались атаковать и Крым.

"Первый БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе пяти километров, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе Херсонеса, третий — над морем со стороны Северного мола", — написал он в телеграм-канале.

В общей сложности этой ночью на Крым и Севастополь украинскими военными было направлено более десяти беспилотников. По словам Развожаева, никакие городские объекты не пострадали.

ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Ранее Лайф писал, что 1 мая в Севастополе военные моряки и силы ПВО отразили ещё одну атаку беспилотников. При попытке подлёта к Севастопольской бухте был сбит один дрон, а второй уничтожили уже за пределами города.

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Unsplash

Оксана Попова
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