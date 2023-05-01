В Севастополе флот и ПВО отразили атаку беспилотников
Развожаев: Силы флота и ПВО отражают атаку беспилотников в Севастополе
В Севастополе военные моряки и силы ПВО отражают атаку беспилотников. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
"Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", — сообщил он.
Напомним, 29 апреля пожар на нефтебазе в Севастополе начался после удара украинского беспилотника. Всего было шесть дронов, изначально сообщалось, что два из них достигли цели. Загорелись четыре цистерны с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пострадавших не было. Пожар вскоре потушили.
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