КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 15:03

В Севастополе флот и ПВО отразили атаку беспилотников

Развожаев: Силы флота и ПВО отражают атаку беспилотников в Севастополе

В Севастополе военные моряки и силы ПВО отражают атаку беспилотников. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.

"Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", сообщил он.

С коптера сняли последствия атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Севастополе

С коптера сняли последствия атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Севастополе

Напомним, 29 апреля пожар на нефтебазе в Севастополе начался после удара украинского беспилотника. Всего было шесть дронов, изначально сообщалось, что два из них достигли цели. Загорелись четыре цистерны с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пострадавших не было. Пожар вскоре потушили.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров