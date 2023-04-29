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29 апреля, 04:36

Губернатор Развожаев: Пострадавших в результате пожара в бухте Севастополя нет

Пожар в бухте Севастополя, где загорелся резервуар с топливом, обошёлся без пострадавших. Сейчас на месте развёрнут оперативный штаб, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пожар в бухте Севастополя. Видео © Telegram / РаZVожаев

Глава региона отметил, что на месте ЧП он работает вместе с начальником Главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Рохлиным, врио начальника УМВД России по городу полковником полиции Александром Михайловым и прокурором города Максимом Жуком.

"Никто из людей не пострадал. Гражданским объектам ничего не угрожает", — написал Развожаев в телеграм-канале.

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Ситуация на месте возгорания находится под контролем пожарных и оперативных служб. На месте работает 18 пожарных расчётов и 60 огнеборцев, также ожидается прибытие пожарного поезда. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Объём топлива достаточно большой, поэтому потребуется время на локализацию возгорания.

Напомним, пожар в бухте Севастополя начался, предположительно, после удара беспилотника. Загорелся резервуар с топливом на площади тысяча квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / РаZVожаев

Юлия Коновалова
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