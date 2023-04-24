КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 20:35

При попытке удара по Севастополю ВСУ задействовали зерновой коридор

Минобороны: Украинские надводные беспилотники были запущены из порта Одессы

Украинские катера-беспилотники, которыми Вооружённые силы Украины пытались атаковать пункты базирования Черноморского флота России в Севастополе, были запущены из порта Одессы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Проведённый анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определённого для реализации Черноморской инициативы. Их развёртывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Там пояснили, что речь идёт о попытках ВСУ атаковать базы Черноморского флота, предпринятых 23 марта и 24 апреля этого года. Киев действовал в нарушение своих гарантий не использовать гуманитарный коридор и задействованные в нём порты для ведения боевых действий.

"Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая т.г.", — подчеркнули в Минобороны РФ.

МО раскрыло детали провалившейся атаки ВСУ на пункт базирования Черноморского флота

МО раскрыло детали провалившейся атаки ВСУ на пункт базирования Черноморского флота

Напомним, в ночь на 24 апреля Черноморский флот отразил атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один надводный дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. После этого в городе временно остановили движение катеров и паромов, однако вскоре оно возобновилось. Затем стало известно, что атаковавшие Севастополь морские дроны ВСУ были уничтожены на внешнем рейде.

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ТАСС

Андрей Григорьев
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