При попытке удара по Севастополю ВСУ задействовали зерновой коридор

Украинские катера-беспилотники, которыми Вооружённые силы Украины пытались атаковать пункты базирования Черноморского флота России в Севастополе, были запущены из порта Одессы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Проведённый анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определённого для реализации Черноморской инициативы. Их развёртывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Там пояснили, что речь идёт о попытках ВСУ атаковать базы Черноморского флота, предпринятых 23 марта и 24 апреля этого года. Киев действовал в нарушение своих гарантий не использовать гуманитарный коридор и задействованные в нём порты для ведения боевых действий.