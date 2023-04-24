КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 10:09

Атаковавшие Севастополь морские дроны ВСУ были уничтожены на внешнем рейде

Украинские морские дроны, пытавшиеся атаковать Севастополь этой ночью, были уничтожены на внешнем рейде, от взрывов выбиты стёкла в четырёх домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стёкла в четырёх жилых домах. Люди не пострадали. Важный момент: в бухту Стрелецкую дрон не вошёл", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Он уже дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения, остекление окон уже ведётся.

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Напомним, в ночь на 24 апреля Черноморский флот отразил атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один надводный дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. После этого в городе временно остановили движение катеров и паромов, сейчас оно уже возобновилось.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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