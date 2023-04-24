Атаковавшие Севастополь морские дроны ВСУ были уничтожены на внешнем рейде

Украинские морские дроны, пытавшиеся атаковать Севастополь этой ночью, были уничтожены на внешнем рейде, от взрывов выбиты стёкла в четырёх домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стёкла в четырёх жилых домах. Люди не пострадали. Важный момент: в бухту Стрелецкую дрон не вошёл", — написал Развожаев в телеграм-канале.