Атаковавшие Севастополь морские дроны ВСУ были уничтожены на внешнем рейде
Украинские морские дроны, пытавшиеся атаковать Севастополь этой ночью, были уничтожены на внешнем рейде, от взрывов выбиты стёкла в четырёх домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стёкла в четырёх жилых домах. Люди не пострадали. Важный момент: в бухту Стрелецкую дрон не вошёл", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Он уже дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения, остекление окон уже ведётся.
Напомним, в ночь на 24 апреля Черноморский флот отразил атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один надводный дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. После этого в городе временно остановили движение катеров и паромов, сейчас оно уже возобновилось.
ТАСС / Сергей Мальгавко