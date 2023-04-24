КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 04:57

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе утром 24 апреля остановили движение катеров и паромов после атаки двух беспилотников. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — отмечается в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Севастополе уничтожили два надводных беспилотника

В Севастополе уничтожили два надводных беспилотника

Причина остановки не уточняется. На компенсационном маршруте запущен наземный транспорт.

Ранее Лайф писал, что 15 апреля морской пассажирский транспорт временно приостановил работу в Севастополе. Как выяснилось, причиной стали плановые профилактические работы по противоподводно-диверсионному обеспечению.

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t.me / Севастополь официальный

Юлия Коновалова
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