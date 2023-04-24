В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе утром 24 апреля остановили движение катеров и паромов после атаки двух беспилотников. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — отмечается в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Причина остановки не уточняется. На компенсационном маршруте запущен наземный транспорт.
Ранее Лайф писал, что 15 апреля морской пассажирский транспорт временно приостановил работу в Севастополе. Как выяснилось, причиной стали плановые профилактические работы по противоподводно-диверсионному обеспечению.
t.me / Севастополь официальный