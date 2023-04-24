КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 06:00

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме", — указывается в сообщении.

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Напомним, в ночь на 24 апреля надводные беспилотники атаковали Севастополь. В результате Черноморский флот уничтожил один дрон, а второй взорвался сам. После этого в Севастополе остановили движение катеров и паромов.

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Wikipedia

Светлана Оперук
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