В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Напомним, в ночь на 24 апреля надводные беспилотники атаковали Севастополь. В результате Черноморский флот уничтожил один дрон, а второй взорвался сам. После этого в Севастополе остановили движение катеров и паромов.