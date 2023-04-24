КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 10:49
6245

МО раскрыло детали провалившейся атаки ВСУ на пункт базирования Черноморского флота

Минобороны РФ: Киев пытался атаковать пункт базирования Черноморского флота

В ночь на 24 апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе с помощью безэкипажных быстроходных катеров. Но все они были уничтожены, атака Киева провалилась. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня около 3 часов 30 минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами", — заявил Конашенков.

Все "морские дроны" противника были уничтожены на подходе к Севастопольской бухте, со стороны российских военных потерь нет.

Атаковавшие Севастополь морские дроны ВСУ были уничтожены на внешнем рейде

Атаковавшие Севастополь морские дроны ВСУ были уничтожены на внешнем рейде

Напомним, ранее власти сообщили, что в ночь на 24 апреля Черноморский флот отразил атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один надводный дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. После этого в городе временно остановили движение катеров и паромов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров