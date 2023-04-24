МО раскрыло детали провалившейся атаки ВСУ на пункт базирования Черноморского флота
Минобороны РФ: Киев пытался атаковать пункт базирования Черноморского флота
В ночь на 24 апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе с помощью безэкипажных быстроходных катеров. Но все они были уничтожены, атака Киева провалилась. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня около 3 часов 30 минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами", — заявил Конашенков.
Все "морские дроны" противника были уничтожены на подходе к Севастопольской бухте, со стороны российских военных потерь нет.
Напомним, ранее власти сообщили, что в ночь на 24 апреля Черноморский флот отразил атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один надводный дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. После этого в городе временно остановили движение катеров и паромов.
ТАСС / Сергей Мальгавко