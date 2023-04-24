МО раскрыло детали провалившейся атаки ВСУ на пункт базирования Черноморского флота

В ночь на 24 апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе с помощью безэкипажных быстроходных катеров. Но все они были уничтожены, атака Киева провалилась. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня около 3 часов 30 минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами", — заявил Конашенков.

Все "морские дроны" противника были уничтожены на подходе к Севастопольской бухте, со стороны российских военных потерь нет.