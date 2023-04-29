В Севастополе загорелся резервуар с топливом после попадания беспилотника

Резервуар с топливом загорелся в бухте Севастополя, предварительно, после попадания беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА", — написал он в телеграм-канале.