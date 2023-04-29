В Севастополе загорелся резервуар с топливом после попадания беспилотника
Развожаев: В бухте Севастополя горит резервуар с топливом
Резервуар с топливом загорелся в бухте Севастополя, предварительно, после попадания беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА", — написал он в телеграм-канале.
Площадь пожара составляет около одной тысячи квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают все необходимые спецслужбы.
Напомним, в ночь на 24 апреля Черноморский флот отразил атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один надводный дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. После этого в городе временно остановили движение катеров и паромов, однако вскоре оно возобновилось.
T.me / РаZVожаев