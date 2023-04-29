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29 апреля, 02:26

В Севастополе загорелся резервуар с топливом после попадания беспилотника

Развожаев: В бухте Севастополя горит резервуар с топливом

Резервуар с топливом загорелся в бухте Севастополя, предварительно, после попадания беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

Площадь пожара составляет около одной тысячи квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают все необходимые спецслужбы.

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Напомним, в ночь на 24 апреля Черноморский флот отразил атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один надводный дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. После этого в городе временно остановили движение катеров и паромов, однако вскоре оно возобновилось.

Обложка ©

T.me / РаZVожаев

Артур Лапсаков
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