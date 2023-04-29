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29 апреля, 07:51

Четыре цистерны с горючим сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов

Развожаев: Четыре цистерны с горючим сгорели в Севастополе после атаки дронов

<p>Четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе повреждены. Фото © t.me / <a href="https://t.me/razvozhaev/2648?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РаZVожаев</a></p>

Четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе повреждены. Фото © t.me / РаZVожаев

На нефтебазе в Севастополе повреждения получили четыре цистерны, остальные удалось изолировать после атаки украинских беспилотников и вспыхнувшего пожара. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Четыре цистерны, по которым в двух секторах были нанесены удары, в настоящее время практически уже догорели, и идёт горение того, что разлито на бетонной ёмкости", — уточнил он.

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Напомним, пожар на нефтебазе в Севастополе начался после удара украинского беспилотника. Загорелись резервуары с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет. Возгорание локализовано, тушение завершится к вечеру.

Татьяна Миссуми
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