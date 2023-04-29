Четыре цистерны с горючим сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов

На нефтебазе в Севастополе повреждения получили четыре цистерны, остальные удалось изолировать после атаки украинских беспилотников и вспыхнувшего пожара. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Четыре цистерны, по которым в двух секторах были нанесены удары, в настоящее время практически уже догорели, и идёт горение того, что разлито на бетонной ёмкости", — уточнил он.