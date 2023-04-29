Четыре цистерны с горючим сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов
Развожаев: Четыре цистерны с горючим сгорели в Севастополе после атаки дронов
Четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе повреждены. Фото © t.me / РаZVожаев
На нефтебазе в Севастополе повреждения получили четыре цистерны, остальные удалось изолировать после атаки украинских беспилотников и вспыхнувшего пожара. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Четыре цистерны, по которым в двух секторах были нанесены удары, в настоящее время практически уже догорели, и идёт горение того, что разлито на бетонной ёмкости", — уточнил он.
Напомним, пожар на нефтебазе в Севастополе начался после удара украинского беспилотника. Загорелись резервуары с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет. Возгорание локализовано, тушение завершится к вечеру.