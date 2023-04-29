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29 апреля, 07:38

Пожар на нефтебазе в Севастополе после налёта дронов ВСУ локализован

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о локализации пожара после атаки дронов

<p>Пожар на нефтебазе в Севастополе после налёта дронов ВСУ. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/razvozhaev/2650" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Развожаев</a></p>

Пожар на нефтебазе в Севастополе после налёта дронов ВСУ. Фото © Telegram / Михаил Развожаев

В Севастополе локализован пожар, который охватил резервуары с топливом после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, были повреждены четыре цистерны с горючим, остальные удалось изолировать.

"Понятно, пожар высокой сложности, горение нефтепродуктов. Ориентировочное расчётное время тушения сегодня 18:00", — уточнил он.

Развожаев: Пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Развожаев: Пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Напомним, пожар в бухте Севастополя начался после удара украинского беспилотника. Загорелся резервуар с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет.

Татьяна Миссуми
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