Пожар на нефтебазе в Севастополе после налёта дронов ВСУ локализован
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о локализации пожара после атаки дронов
Пожар на нефтебазе в Севастополе после налёта дронов ВСУ. Фото © Telegram / Михаил Развожаев
В Севастополе локализован пожар, который охватил резервуары с топливом после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, были повреждены четыре цистерны с горючим, остальные удалось изолировать.
"Понятно, пожар высокой сложности, горение нефтепродуктов. Ориентировочное расчётное время тушения — сегодня 18:00", — уточнил он.
Напомним, пожар в бухте Севастополя начался после удара украинского беспилотника. Загорелся резервуар с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет.