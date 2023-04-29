Развожаев: Пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Пожар на нефтебазе никак не повлияет на снабжение Севастополя топливом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции", — говорится в телеграм-канале главы Севастополя.

Пожар на нефтебазе в Севастополе. Видео © Telegram / Михаил Развожаев

Губернатор назвал пожарных героями и отметил, что они действуют быстро и слаженно.

"Пожар сложный, как уже писал, четвёртого ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы ещё на много часов", — добавил Развожаев.

Также, по его словам, Роспотребнадзор начал проводить замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта. О результатах будет известно позднее.