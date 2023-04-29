"Времени на танцы нет": В Совфеде призвали ударить по Одессе за атаку дронов на нефтебазу в Крыму
Сенатор Ковитиди: Атака БПЛА на нефтебазу в Севастополе требует жёсткого ответа
Пожар на нефтебазе в Севастополе. Фото © Telegram / РаZVожаев
Атака украинских беспилотников на нефтебазу в Севастополе требует "жёсткого решения и действий". Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий", — написала парламентарий в своём телеграм-канале.
Ковитиди заявила, что все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. По её мнению, необходимо принять решение о нейтрализации черноморского порта как военной базы Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей Бухте Севастополя, после чего начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что в атаке принимали участие два дрона. В настоящее время возгорание уже локализовано.