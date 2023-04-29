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29 апреля, 07:35

"Времени на танцы нет": В Совфеде призвали ударить по Одессе за атаку дронов на нефтебазу в Крыму

Сенатор Ковитиди: Атака БПЛА на нефтебазу в Севастополе требует жёсткого ответа

<p>Пожар на нефтебазе в Севастополе. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/razvozhaev/2648?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РаZVожаев</a></p>

Пожар на нефтебазе в Севастополе. Фото © Telegram / РаZVожаев

Атака украинских беспилотников на нефтебазу в Севастополе требует "жёсткого решения и действий". Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий", — написала парламентарий в своём телеграм-канале.

Ковитиди заявила, что все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. По её мнению, необходимо принять решение о нейтрализации черноморского порта как военной базы Украины.

Развожаев: Пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Развожаев: Пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Напомним, ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей Бухте Севастополя, после чего начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что в атаке принимали участие два дрона. В настоящее время возгорание уже локализовано.

Никита Никонов
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