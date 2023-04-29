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29 апреля, 10:13

С коптера сняли последствия атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Севастополе

Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидирован на площади в 1000 квадратов

Открытое горение цистерн с топливом на нефтебазе в Севастополе ликвидировано, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он сообщил об этом в своём телеграм-канале и опубликовал фото последствий атаки украинских дронов, снятое с коптера.

Нефтебаза в Севастополе после налёта дронов. Фото © t.me / razvozhaev

Нефтебаза в Севастополе после налёта дронов. Фото © t.me / razvozhaev

"Открытое горение ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории. <...> Пожару был присвоен четвёртый, самый высокий ранг сложности", — напомнил глава региона.

При тушении были задействованы все силы МЧС региона, ресурсы Черноморского флота и пожарный поезд Крымской железной дороги. К ликвидации огня также подключились пожарные бригады Крыма. К месту ЧП стянули более 150 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники.

"Времени на танцы нет": В Совфеде призвали ударить по Одессе за атаку дронов на нефтебазу в Крыму

"Времени на танцы нет": В Совфеде призвали ударить по Одессе за атаку дронов на нефтебазу в Крыму

Напомним, пожар на нефтебазе начался после удара украинского беспилотника по бухте в Севастополе. Загорелись четыре цистерны с горючим, остальные удалось изолировать. Пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / razvozhaev

Ирина Фальке
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