Глава Севастополя рассказал о ситуации в городе после новой атаки
Развожаев: При подлёте к Севастопольской бухте сбит один беспилотник
Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал о результатах отражения очередной атаки беспилотниками на город. По его словам, при попытке подлёта к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один дрон.
"Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым", — уточнил губернатор.
Развожаев добавил, что сейчас в Севастополе тихо, однако все силы и службы в состоянии боевой готовности, "продолжается контроль обстановки". Губернатор Севастополя призвал доверять только официальной информации.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на западе полуострова силами ПВО был сбит беспилотник. Он подчеркнул, что российские военные "решают задачи эффективно".
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