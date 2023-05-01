Глава Севастополя рассказал о ситуации в городе после новой атаки

Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал о результатах отражения очередной атаки беспилотниками на город. По его словам, при попытке подлёта к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один дрон.

"Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым", — уточнил губернатор.

Развожаев добавил, что сейчас в Севастополе тихо, однако все силы и службы в состоянии боевой готовности, "продолжается контроль обстановки". Губернатор Севастополя призвал доверять только официальной информации.