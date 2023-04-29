Самолёт – разведчик НАТО кружил у берегов Крыма перед атакой ВСУ на нефтебазу

Натовский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing E-3 Sentry вчера вечером нарушил воздушное пространство РФ над Чёрным морем. Он находился там за девять часов до атаки ВСУ на севастопольскую нефтебазу.

Как пишет SHOT, беспилотник летал над морем примерно в 200 километрах от нефтебазы в Казачьей Бухте, а его радар действует в радиусе около 400 километров. Спустя девять часов нефтехранилище атаковали украинские дроны, в том числе беспилотник Mugin-5.