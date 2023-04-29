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29 апреля, 13:14

Самолёт – разведчик НАТО кружил у берегов Крыма перед атакой ВСУ на нефтебазу

<p>Местоположение разведывательного дрона НАТО над Чёрным морем. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/50724" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Местоположение разведывательного дрона НАТО над Чёрным морем. Обложка © t.me / SHOT

Натовский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing E-3 Sentry вчера вечером нарушил воздушное пространство РФ над Чёрным морем. Он находился там за девять часов до атаки ВСУ на севастопольскую нефтебазу.

Как пишет SHOT, беспилотник летал над морем примерно в 200 километрах от нефтебазы в Казачьей Бухте, а его радар действует в радиусе около 400 километров. Спустя девять часов нефтехранилище атаковали украинские дроны, в том числе беспилотник Mugin-5.

Уточняется, что самолёт-разведчик E-3 Sentry находился в том же районе, где ранее рухнул американский БПЛА MQ-9 Reaper, перехваченный российскими истребителями Су-27.

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Напомним, пожар на нефтебазе в Севастополе вспыхнул сегодня утром в результате удара украинского беспилотника. Всего было шесть дронов, изначально сообщалось, что два из них достигли цели. Загорелись четыре цистерны с топливом на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Возгорание локализовано, тушение завершится к вечеру. Уже найдены обломки одного из сбитых дронов, на его крыльях — кресты вермахта.

Ирина Фальке
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