В утренней атаке на Крым принимало участие до 6 дронов ВСУ с крестами вермахта

Крым и Севастополь могли быть атакованы ночью шестью беспилотниками с территории Украины, только два ударили по нефтебазе, что и привело к пожару. Об этом Лайф узнал от источника в спецслужбах.

Очевидец публикует видео обломков сбитого дрона. Предположительно, это Mugin-5 Pro длиной чуть больше трёх метров и весом до 85 килограммов, масса его полезной нагрузки достигает 25 килограммов, дрон может находиться в воздухе около семи часов. Корпус БПЛА сделан из карбона, что затрудняет его обнаружение. Беспилотник способен развивать скорость до 150 километров в час. На его крыльях отчётливо видны кресты вермахта.