В утренней атаке на Крым принимало участие до 6 дронов ВСУ с крестами вермахта
Шесть украинских дронов атаковали Крым и Севастополь, только два попали по цели
Крым и Севастополь могли быть атакованы ночью шестью беспилотниками с территории Украины, только два ударили по нефтебазе, что и привело к пожару. Об этом Лайф узнал от источника в спецслужбах.
Сбитый украинский дрон под Севастополем. Видео © t.me / "ТалипоV Online Z"
Очевидец публикует видео обломков сбитого дрона. Предположительно, это Mugin-5 Pro длиной чуть больше трёх метров и весом до 85 килограммов, масса его полезной нагрузки достигает 25 килограммов, дрон может находиться в воздухе около семи часов. Корпус БПЛА сделан из карбона, что затрудняет его обнаружение. Беспилотник способен развивать скорость до 150 километров в час. На его крыльях отчётливо видны кресты вермахта.
Напомним, пожар на нефтебазе в Севастополе начался после удара украинского беспилотника. Загорелись четыре цистерны с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет. Возгорание локализовано, тушение завершится к вечеру.
t.me / "ТалипоV Online Z"