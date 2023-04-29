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29 апреля, 09:06

В утренней атаке на Крым принимало участие до 6 дронов ВСУ с крестами вермахта

Шесть украинских дронов атаковали Крым и Севастополь, только два попали по цели

Крым и Севастополь могли быть атакованы ночью шестью беспилотниками с территории Украины, только два ударили по нефтебазе, что и привело к пожару. Об этом Лайф узнал от источника в спецслужбах.

Сбитый украинский дрон под Севастополем. Видео © t.me / "ТалипоV Online Z"

Очевидец публикует видео обломков сбитого дрона. Предположительно, это Mugin-5 Pro длиной чуть больше трёх метров и весом до 85 килограммов, масса его полезной нагрузки достигает 25 килограммов, дрон может находиться в воздухе около семи часов. Корпус БПЛА сделан из карбона, что затрудняет его обнаружение. Беспилотник способен развивать скорость — до 150 километров в час. На его крыльях отчётливо видны кресты вермахта.

"Времени на танцы нет": В Совфеде призвали ударить по Одессе за атаку дронов на нефтебазу в Крыму

"Времени на танцы нет": В Совфеде призвали ударить по Одессе за атаку дронов на нефтебазу в Крыму

Напомним, пожар на нефтебазе в Севастополе начался после удара украинского беспилотника. Загорелись четыре цистерны с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет. Возгорание локализовано, тушение завершится к вечеру.

Обложка ©

t.me / "ТалипоV Online Z"

Татьяна Миссуми
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