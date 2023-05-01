Над западной частью Крыма силы ПВО сбили беспилотник

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на западе полуострова силами ПВО был сбит беспилотник.

"На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи чётко и эффективно", — написал он в телеграм-канале.

Руководитель республики обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. Он рекомендовал доверять только проверенным источникам информации.