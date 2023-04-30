КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 19:32

Система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом

SHOT: Система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом

Украинский беспилотник сбит под Белгородом в результате работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в результате атаки никто не пострадал.

Российские пограничники взорвали украинский дрон в Белгородской области

Российские пограничники взорвали украинский дрон в Белгородской области

Ранее Лайф рассказывал, что украинский дрон самолётного типа пытался атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Беспилотнику удалось сбросить самодельное взрывное устройство, но оно не сдетонировало. При этом сам БПЛА зацепился за деревья и упал.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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