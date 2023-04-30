Система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом

Украинский беспилотник сбит под Белгородом в результате работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT .

Ранее Лайф рассказывал, что украинский дрон самолётного типа пытался атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Беспилотнику удалось сбросить самодельное взрывное устройство, но оно не сдетонировало. При этом сам БПЛА зацепился за деревья и упал.