Система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом
SHOT: Система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом
Украинский беспилотник сбит под Белгородом в результате работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский дрон самолётного типа пытался атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Беспилотнику удалось сбросить самодельное взрывное устройство, но оно не сдетонировало. При этом сам БПЛА зацепился за деревья и упал.
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