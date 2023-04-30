Украинский БПЛА сбросил СВУ на село под Белгородом, но оно не сдетонировало

Украинский дрон самолётного типа пытался атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, беспилотнику удалось сбросить самодельное взрывное устройство (СВУ), но оно не сдетонировало. При этом сам БПЛА зацепился за деревья и упал.