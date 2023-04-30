КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 11:43

Украинский БПЛА сбросил СВУ на село под Белгородом, но оно не сдетонировало

Украинский дрон пытался атаковать инфраструктуру в белгородском селе Цаповка

Украинский дрон самолётного типа пытался атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

Коптер ВСУ пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был уничтожен

Коптер ВСУ пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был уничтожен

По данным телеграм-канала, беспилотнику удалось сбросить самодельное взрывное устройство (СВУ), но оно не сдетонировало. При этом сам БПЛА зацепился за деревья и упал.

Российские пограничники взорвали украинский дрон в Белгородской области

Российские пограничники взорвали украинский дрон в Белгородской области

Ранее Лайф рассказывал, что несколько беспилотников атаковали электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь. К счастью, пострадавших нет, повреждения незначительные.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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