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4 мая, 16:22

ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Губернатор Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника в Севастополе

В Севастополе отразили атаку беспилотника — система ПВО уничтожила дрон в районе аэродрома Бельбек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", — написал он в телеграм-канале.

По данным губернатора, сейчас ситуация под контролем, объекты не пострадали.

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Напомним, 1 мая в Севастополе военные моряки и силы ПВО отразили ещё одну атаку беспилотников. При попытке подлёта к Севастопольской бухте был сбит один дрон, а второй уничтожили уже за пределами города.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Ilia Yefimovich

Александра Вишнякова
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