ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

В Севастополе отразили атаку беспилотника — система ПВО уничтожила дрон в районе аэродрома Бельбек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", — написал он в телеграм-канале.