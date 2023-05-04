ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе
Губернатор Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника в Севастополе
В Севастополе отразили атаку беспилотника — система ПВО уничтожила дрон в районе аэродрома Бельбек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", — написал он в телеграм-канале.
По данным губернатора, сейчас ситуация под контролем, объекты не пострадали.
Напомним, 1 мая в Севастополе военные моряки и силы ПВО отразили ещё одну атаку беспилотников. При попытке подлёта к Севастопольской бухте был сбит один дрон, а второй уничтожили уже за пределами города.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Ilia Yefimovich