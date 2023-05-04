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4 мая, 06:48

Появились фото сбитого под Белгородом беспилотника Shark с мощной камерой для разведки

Mash показал фотографии украинского беспилотника Shark, сбитого под Белгородом

<p>Сбитый под Белгородом беспилотник Shark. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Сбитый под Белгородом беспилотник Shark. Обложка © Telegram / Mash

В Сети появились фотографии того самого беспилотника Shark, который был сбит в небе над Белгородской областью. Их опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что конструкция летательного аппарата стилизована под акулу — такое оформление характерно для данного вида беспилотников. Как и сообщалось, никакого вооружения БПЛА не нёс. При этом мощную камеру, с помощью которой дрон мог вскрыть позиции российских войск, на фотографиях не видно.

Сбитый под Белгородом беспилотник Shark. Фото © Telegram / Mash

Сбитый под Белгородом беспилотник Shark. Фото © Telegram / Mash

Как сообщал Лайф, дрон сбили силы ПВО. При осмотре аппарата на нём была обнаружена камера с 30-кратным зумом, которая могла вскрыть российские позиции на несколько километров.

Силы ПВО сбили дрон в Воронежской области

Силы ПВО сбили дрон в Воронежской области

Максим Плетнёв
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