Появились фото сбитого под Белгородом беспилотника Shark с мощной камерой для разведки

В Сети появились фотографии того самого беспилотника Shark, который был сбит в небе над Белгородской областью. Их опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что конструкция летательного аппарата стилизована под акулу — такое оформление характерно для данного вида беспилотников. Как и сообщалось, никакого вооружения БПЛА не нёс. При этом мощную камеру, с помощью которой дрон мог вскрыть позиции российских войск, на фотографиях не видно.

Сбитый под Белгородом беспилотник Shark. Фото © Telegram / Mash