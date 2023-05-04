Появились фото сбитого под Белгородом беспилотника Shark с мощной камерой для разведки
Mash показал фотографии украинского беспилотника Shark, сбитого под Белгородом
Сбитый под Белгородом беспилотник Shark. Обложка © Telegram / Mash
В Сети появились фотографии того самого беспилотника Shark, который был сбит в небе над Белгородской областью. Их опубликовал телеграм-канал Mash.
На кадрах видно, что конструкция летательного аппарата стилизована под акулу — такое оформление характерно для данного вида беспилотников. Как и сообщалось, никакого вооружения БПЛА не нёс. При этом мощную камеру, с помощью которой дрон мог вскрыть позиции российских войск, на фотографиях не видно.
Сбитый под Белгородом беспилотник Shark. Фото © Telegram / Mash
Как сообщал Лайф, дрон сбили силы ПВО. При осмотре аппарата на нём была обнаружена камера с 30-кратным зумом, которая могла вскрыть российские позиции на несколько километров.